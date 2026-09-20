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23,5 млрд грн через конвертцентр: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.
Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру.
В Офісі Генпрокурора додали, що деталі будуть завтра.
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