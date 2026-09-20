23,5 млрд грн через конвертцентр: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.

Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Схема для понад 60 фіктивних фірм: БЕБ та Кіберполіція викрили конвертцентр в агросекторі на Київщині. ФОТО

В Офісі Генпрокурора додали, що деталі будуть завтра.







Також дивіться: "Тіньова імперія": БЕБ знайшло "конвертаційний центр", через який пройшло 18 мільярдів гривень. ФОТОрепортаж











