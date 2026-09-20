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Новини Конвертаційний центр
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23,5 млрд грн через конвертцентр: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.

Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Схема для понад 60 фіктивних фірм: БЕБ та Кіберполіція викрили конвертцентр в агросекторі на Київщині. ФОТО

В Офісі Генпрокурора додали, що деталі будуть завтра.

Викрито конвертаційний центр
Викрито конвертаційний центр
Викрито конвертаційний центр

Також дивіться: "Тіньова імперія": БЕБ знайшло "конвертаційний центр", через який пройшло 18 мільярдів гривень. ФОТОрепортаж

Викрито конвертаційний центр
Викрито конвертаційний центр
Викрито конвертаційний центр
Викрито конвертаційний центр
Викрито конвертаційний центр
Викрито конвертаційний центр

Автор: 

конвертцентр (236) Бюро економічної безпеки (492) Офіс Генпрокурора (3825)
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Топ коментарі
+5
....касмічєская нєхватка дєньох...

Главноє в раслєдованіі, нє вийті на саміг сібя
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20.09.2026 16:35 Відповісти
+2
Казлаи що не хвата 22млрд а бач потроху знаходять. Краще шукайте,ще не те знайдете.
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20.09.2026 16:39 Відповісти
+2
Это одна маленькая конторка) А сколько их, только в Киеве?
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20.09.2026 16:41 Відповісти

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