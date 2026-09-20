23,5 млрд грн через конвертационный центр: ОГП и БЭБ раскрыли преступную организацию, которая выводила средства через криптовалюту. ВИДЕО+ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора детективы БЭБ раскрыли "конвертационный центр", через который ежемесячно проходило около 500 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд грн, а предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн.

В ходе 50 обысков изъяты миллионные суммы наличных. Участникам схемы сообщено о подозрении.

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В Офисе генерального прокурора добавили, что подробности будут завтра.







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