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Новости Конвертационный центр
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23,5 млрд грн через конвертационный центр: ОГП и БЭБ раскрыли преступную организацию, которая выводила средства через криптовалюту. ВИДЕО+ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора детективы БЭБ раскрыли "конвертационный центр", через который ежемесячно проходило около 500 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд грн, а предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн.

В ходе 50 обысков изъяты миллионные суммы наличных. Участникам схемы сообщено о подозрении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Схема для более 60 фиктивных фирм: БЭБ и Киберполиция раскрыли конвертцентр в агросекторе на Киевщине. ФОТО

В Офисе генерального прокурора добавили, что подробности будут завтра.

Раскрыт конвертационный центр
Раскрыт конвертационный центр
Раскрыт конвертационный центр

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Раскрыт конвертационный центр
Раскрыт конвертационный центр
Раскрыт конвертационный центр
Раскрыт конвертационный центр
Раскрыт конвертационный центр
Раскрыт конвертационный центр

Автор: 

конвертцентр (405) Бюро экономической безопасности (300) Офис Генпрокурора (3477)
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Топ комментарии
+9
....касмічєская нєхватка дєньох...

Главноє в раслєдованіі, нє вийті на саміг сібя
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20.09.2026 16:35 Ответить
+8
Это одна маленькая конторка) А сколько их, только в Киеве?
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20.09.2026 16:41 Ответить
+6
Казлаи що не хвата 22млрд а бач потроху знаходять. Краще шукайте,ще не те знайдете.
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20.09.2026 16:39 Ответить

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