Справа про нелегальні обмінники: вилучення понад 630 млн грн є найбільшим в історії БЕБ, - Цивінський. ФОТОрепортаж

Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський заявив, що вилучення понад 630 млн грн у різній валюті під час операції проти тіньової фінансової мережі стало найбільшим вилученням готівки в історії БЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба БЕБ України.

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За його словами, масштабну операцію детективи БЕБ провели спільно з Офісом Генерального прокурора. У межах слідчих дій правоохоронці одночасно провели 30 обшуків.

Цивінський зазначив, що йдеться про мережу нелегальних обмінних пунктів, через яку, за даними слідства, з легального фінансового обороту щороку виводили десятки мільярдів гривень.

"Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія - лише те, що видно в кадрі. За цим - місяці аналітики, встановлення зв'язків і роботи детективів", - зазначив директор БЕБ.

Діяльність мережі, за даними слідства, координувалася з єдиного центру. Правоохоронці також виявили спеціальну кнопку, яка за сигналом могла блокувати доступ до чорнового фінансового обліку.

Під час обшуків детективи вилучили готівку в різних валютах, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документи.

Фокус на найбільш ризикових схемах

Цивінський наголосив, що Бюро в умовах обмеженого ресурсу зосереджується на схемах, які створюють найбільші ризики для державного бюджету.

"І все це - паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом", - додав він.

Досудове розслідування у справі про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, триває.

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