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Новости Удары по энергетике Атака беспилотников на Полтавщину
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Дрон атаковал энергообъект в Лубенском районе: около 6 тысяч человек остались без света

Удар БПЛА по энергообъекту: в Полтавской области

Утром 2 октября российский БпЛА поразил объект энергетики в Лубенском районе Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

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"В Лубенском районе вражеский БпЛА поразил объект энергетики. Без электроснабжения временно остались около 6 тысяч потребителей", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Автор: 

Полтавская область (1548) Лубенский район (26)
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