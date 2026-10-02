Дрон атаковал энергообъект в Лубенском районе: около 6 тысяч человек остались без света
Утром 2 октября российский БпЛА поразил объект энергетики в Лубенском районе Полтавской области.
Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
"В Лубенском районе вражеский БпЛА поразил объект энергетики. Без электроснабжения временно остались около 6 тысяч потребителей", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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