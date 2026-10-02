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Новини Удари по енергетиці Атака безпілотників на Полтавщину
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Дрон атакував енергооб’єкт у Лубенському районі: близько 6 тисяч людей без світла

дар БпЛА по енергооб’єкту: на Полтавщині

Вранці 2 жовтня російський БпЛА влучив у об'єкт енергетики в Лубенському районі на Полтавщині.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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"У Лубенському районі ворожий БпЛА влучив у об'єкт енергетики. Без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів", - ідеться в повідомленні.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

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Автор: 

Полтавська область (1396) Лубенський район (26)
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