Дрон атакував енергооб’єкт у Лубенському районі: близько 6 тисяч людей без світла

Вранці 2 жовтня російський БпЛА влучив у об'єкт енергетики в Лубенському районі на Полтавщині.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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"У Лубенському районі ворожий БпЛА влучив у об'єкт енергетики. Без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів", - ідеться в повідомленні.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

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