Дрон атакував енергооб’єкт у Лубенському районі: близько 6 тисяч людей без світла
Вранці 2 жовтня російський БпЛА влучив у об'єкт енергетики в Лубенському районі на Полтавщині.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.
"У Лубенському районі ворожий БпЛА влучив у об'єкт енергетики. Без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів", - ідеться в повідомленні.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
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