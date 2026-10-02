РФ готує масштабний удар по енергетиці - до 1000 ракет, дронів та авіабомб, - NYT

РФ готує нову кампанію ударів по українській енергетиці та водопостачанню, плануючи атакувати до 1000 ракетами, дронами та авіабомбами.

Про це йдеться в матеріалі NYT, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по енергетиці

Видання отримало документ, який, за словами українських посадовців, містить перехоплений російський план щодо масштабних ударів по енергетичній та водопровідній інфраструктурі України цієї зими.

Останній удар по енергетиці, йдеться в матеріалі, став початком нової кампанії, мета якої - занурити українські міста в холод і темряву.

"Масштаб намірів Росії щодо заморожування українців і примушення їх до покори демонструє документ, який міністр енергетики України Денис Шмигаль показав європейським партнерам у Парижі два тижні тому", - цитує NYT двох людей, ознайомлених із його презентацією.

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План РФ

У документі описано кампанію із застосуванням до 1000 ракет, безпілотників і бомб.

"Їхніми цілями мають стати широкий спектр об’єктів, зокрема електричні підстанції, гідроелектростанції та теплоелектростанції, а також котельні.

Найбільше занепокоєння викликає те, що, згідно з документом, Росія має намір змусити три українські атомні електростанції, що нині працюють, - основу енергетичної інфраструктури країни - припинити роботу, завдаючи ракетних ударів по відкритих розподільчих пристроях, які з’єднують їх з енергосистемою. Ці розподільчі пристрої розташовані менш ніж за милю від реакторів", - зазначає видання.

Також у плані йдеться про намір Москви атакувати систему водопостачання України, зокрема насосні станції та очисні споруди, десятками балістичних ракет і керованих авіабомб.

"Росія раніше не завдавала масштабних ударів по таких об’єктах. Українські посадовці у приватних розмовах висловлювали занепокоєння через обмеженість резервних планів країни на випадок серйозних перебоїв із водопостачанням.

Кінцева мета — відключити великі українські міста від електроенергії, тепла та води, що може спричинити гуманітарну кризу. Київ, Харків та Одеса визначені як основні цілі. План передбачає скорочення постачання електроенергії в цих містах на 90%, зменшення теплопостачання до 90% та серйозні перебої в роботі каналізаційної системи", - пише NYT.

Перехоплений план РФ, ймовірно, спрямований на "обвал уже ослабленої енергосистеми України", вважають журналісти.

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Три етапи

"Перший передбачає виведення з ладу підстанцій поблизу західних кордонів України, через які країна імпортує електроенергію з Європи.

На другому етапі мають бути знищені гідроелектростанції.

Третій передбачає виведення з експлуатації трьох українських атомних електростанцій, що нині працюють. (Четверта АЕС, розташована поблизу Запоріжжя, була захоплена російськими військами на початку війни й не працює.)

Згідно з документом, мета атак - знищити майже 15 ГВт генерувальних потужностей, тобто приблизно стільки, скільки Україна мала наприкінці літа", - підсумували автори.

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