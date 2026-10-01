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Новини Захист критичної інфраструктури
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"Укренерго" посилить захист об’єктів енергосистеми та створить резерв обладнання, - Шмигаль

Денис Шмигаль обговорив підготовку енергосистеми до зими

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль провів нараду з правлінням та членами Наглядової ради "Укренерго", під час якої обговорили підготовку енергосистеми до осінньо-зимового періоду

. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це посадовець повідомив увечері 1 жовтня у Фейсбуці.

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Захист енергооб’єктів хочуть посилити

Під час зустрічі обговорили стан енергосистеми після останніх російських атак та готовність об’єктів компанії до осінньо-зимового періоду.

"Визначив першочергові завдання щодо посилення захисту, формування необхідних резервів обладнання та безпеки персоналу", — зазначив він.

"Укренерго" доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони.

Шмигаль також наголосив на необхідності спростити процедури проєктування і будівництва захисту.

"В умовах війни час від ухвалення рішення до його реалізації повинен бути мінімальним", — підкреслив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетику у семи областях: виникли нові знеструмлення, - Укренерго

Для енергосистеми формуватимуть резерви

Окремо має бути проведена детальна інвентаризація резервів обладнання. Це дозволить визначити критичні позиції, яких бракує, та потреби в підтримці держави й міжнародних партнерів.

Ще одним пріоритетом визначили безпеку працівників підстанцій.

"Маємо бути на крок попереду ворога — посилювати захист, формувати резерви та завчасно готувати рішення на кожен можливий сценарій", — підсумував Шмигаль.

  • Раніше Зеленський провів селектор із військовими, урядовцями та всіма керівниками служб, які працюють для захисту інфраструктури.

Також читайте: Україна знає точний план Росії щодо атак на нашу енергетику взимку, - Шмигаль

Автор: 

захист (287) енергетика (3678) Укренерго (1405) Шмигаль Денис (3724)
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Топ коментарі
+5
*****, от які ж вони наволочі всі там! Це треба було робити півроку тому назад, а не тепер! Гади, цинічні ледащі пофігісти!
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01.10.2026 22:56 Відповісти
+4
Шобло пі@арасів
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01.10.2026 22:59 Відповісти
+3
Звиздуни тупорилі. Постійно одне і те говорять, а результату нуль. Ніяких навіть спроб, щось тай зробити.
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01.10.2026 23:00 Відповісти

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