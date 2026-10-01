"Укренерго" посилить захист об’єктів енергосистеми та створить резерв обладнання, - Шмигаль
Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль провів нараду з правлінням та членами Наглядової ради "Укренерго", під час якої обговорили підготовку енергосистеми до осінньо-зимового періоду
. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це посадовець повідомив увечері 1 жовтня у Фейсбуці.
Захист енергооб’єктів хочуть посилити
Під час зустрічі обговорили стан енергосистеми після останніх російських атак та готовність об’єктів компанії до осінньо-зимового періоду.
"Визначив першочергові завдання щодо посилення захисту, формування необхідних резервів обладнання та безпеки персоналу", — зазначив він.
"Укренерго" доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони.
Шмигаль також наголосив на необхідності спростити процедури проєктування і будівництва захисту.
"В умовах війни час від ухвалення рішення до його реалізації повинен бути мінімальним", — підкреслив міністр.
Для енергосистеми формуватимуть резерви
Окремо має бути проведена детальна інвентаризація резервів обладнання. Це дозволить визначити критичні позиції, яких бракує, та потреби в підтримці держави й міжнародних партнерів.
Ще одним пріоритетом визначили безпеку працівників підстанцій.
"Маємо бути на крок попереду ворога — посилювати захист, формувати резерви та завчасно готувати рішення на кожен можливий сценарій", — підсумував Шмигаль.
- Раніше Зеленський провів селектор із військовими, урядовцями та всіма керівниками служб, які працюють для захисту інфраструктури.
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