"Укрэнерго" усилит защиту объектов энергосистемы и создаст резерв оборудования, — Шмыгаль
Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел совещание с правлением и членами Наблюдательного совета "Укрэнерго", в ходе которого обсудили подготовку энергосистемы к осенне-зимнему периоду.
. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом чиновник сообщил вечером 1 октября в Facebook.
Защиту энергообъектов хотят усилить
В ходе встречи обсудили состояние энергосистемы после последних российских атак и готовность объектов компании к осенне-зимнему периоду.
"Определил первоочередные задачи по усилению защиты, формированию необходимых резервов оборудования и обеспечению безопасности персонала", — отметил он.
"Укрэнерго" поручили при необходимости пересмотреть и унифицировать проектные решения по защитным конструкциям и реализовать их в максимально короткие сроки. В дальнейшем такие решения должны распространить на все регионы.
Шмыгаль также подчеркнул необходимость упростить процедуры проектирования и строительства защитных сооружений.
"В условиях войны время от принятия решения до его реализации должно быть минимальным", — подчеркнул министр.
Для энергосистемы будут формироваться резервы
Отдельно должна быть проведена детальная инвентаризация резервов оборудования. Это позволит определить критические позиции, которых не хватает, и потребности в поддержке со стороны государства и международных партнеров.
Еще одним приоритетом определили безопасность работников подстанций.
"Мы должны быть на шаг впереди врага — усиливать защиту, формировать резервы и заблаговременно готовить решения на каждый возможный сценарий", — подытожил Шмыгаль.
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