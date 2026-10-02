Россия готовит масштабный удар по энергетике - до 1000 ракет, дронов и авиабомб, - NYT

Россия готовит новую кампанию ударов по украинской энергетике и водоснабжению, планируя нанести до 1000 ракетных, дронных и авиабомбовых ударов.

Об этом говорится в материале NYT, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удары по энергетике

Издание получило документ, который, по словам украинских чиновников, содержит перехваченный российский план по нанесению масштабных ударов по энергетической и водопроводной инфраструктуре Украины этой зимой.

Последний удар по энергетике, говорится в материале, стал началом новой кампании, цель которой — погрузить украинские города в холод и темноту.

"Масштаб намерений России по замораживанию украинцев и принуждению их к покорности демонстрирует документ, который министр энергетики Украины Денис Шмыгаль показал европейским партнерам в Париже две недели назад", — цитирует NYT двух человек, ознакомленных с его презентацией.

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План РФ

В документе описана кампания с применением до 1000 ракет, беспилотников и бомб.

"Их целями должны стать широкий спектр объектов, в частности электрические подстанции, гидроэлектростанции и теплоэлектростанции, а также котельные.

Наибольшую тревогу вызывает то, что, согласно документу, Россия намерена вынудить три действующие украинские атомные электростанции — основу энергетической инфраструктуры страны — прекратить работу, нанося ракетные удары по открытым распределительным устройствам, соединяющим их с энергосистемой. Эти распределительные устройства расположены менее чем в миле от реакторов", — отмечает издание.

Также в плане говорится о намерении Москвы атаковать систему водоснабжения Украины, в частности насосные станции и очистные сооружения, десятками баллистических ракет и управляемых авиабомб.

"Ранее Россия не наносила масштабных ударов по таким объектам. Украинские чиновники в частных беседах выражали обеспокоенность из-за ограниченности резервных планов страны на случай серьезных перебоев с водоснабжением.

Конечная цель — отключить крупные украинские города от электроэнергии, тепла и воды, что может привести к гуманитарному кризису. Киев, Харьков и Одесса определены в качестве основных целей. План предусматривает сокращение поставок электроэнергии в этих городах на 90%, уменьшение теплоснабжения до 90% и серьезные перебои в работе канализационной системы", — пишет NYT.

Перехваченный план РФ, вероятно, направлен на "обвал и без того ослабленной энергосистемы Украины", считают журналисты.

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Три этапа

"Первый предусматривает вывод из строя подстанций вблизи западных границ Украины, через которые страна импортирует электроэнергию из Европы.

На втором этапе должны быть уничтожены гидроэлектростанции.

Третий предусматривает вывод из эксплуатации трех действующих украинских атомных электростанций. (Четвертая АЭС, расположенная вблизи Запорожья, была захвачена российскими войсками в начале войны и не работает.)

Согласно документу, цель атак — уничтожить почти 15 ГВт генерирующих мощностей, то есть примерно столько, сколько было у Украины в конце лета", — подытожили авторы.

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