Графики отключений отменены, но ситуация в отдельных регионах может измениться, - Минэнерго
Введение графика почасовых отключений на данный момент отменено, однако часть потребителей в пяти областях по-прежнему остается без электроснабжения.
Об этом сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Отключение света
Так, временно остаются без электроснабжения часть потребителей в Кировоградской, Ривненской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Бригады в настоящее время работают над восстановлением там, где позволяет ситуация с безопасностью.
Графики отменены
"Применение графиков отключений на данный момент отменено. В то же время в отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за актуальной информацией на официальных ресурсах операторов системы распределения.
В вечерние часы, с 17:00 до 21:00, призываем экономно потреблять электроэнергию, это помогает снизить нагрузку на энергосистему", — отметили в министерстве.
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