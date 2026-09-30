РФ атаковала Трипольскую ТЭС: повреждено генерирующее оборудование. ФОТО

Сегодня в результате российских ударов было повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС.

Об этом сообщила пресс-служба "Центренерго", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сейчас наша первоочередная задача - оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты приступят к ремонтным работам. Команда знает, что делать, и продолжает работать", — говорится в сообщении.

Другие детали о последствиях атаки из соображений безопасности компания пока не комментирует.





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Удары по энергетике

Ранее премьер-министр Корецкий заявил, что РФ перешла к массированным ударам по энергетике.

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