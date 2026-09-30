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Новости Удары по энергетике
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РФ перешла к массированным ударам по энергетике, - Корецкий

Россия начала массированные удары по энергетике: что известно?

Россия совершила самую массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с конца прошлого отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Сегодня ночью ракетами и дронами были атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Начиная с лета фактически не было и дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру. Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона", — подчеркнул глава правительства.

Премьер отметил, что органы местной власти должны проверить готовность систем резервного питания критически важных объектов в громадах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению.

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"Всего с вчерашнего вечера под ударами находились 11 регионов страны. Помимо энергетики, враг снова наносил удары по жилым домам, социальной инфраструктуре, гражданским предприятиям и железной дороге.

На данный момент известно о 14 пострадавших по стране. К сожалению, пять человек погибли, среди них ребенок. Искренние соболезнования родным и близким", — добавил Корецкий.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг нанес баллистический удар по Киеву: погибли 2 человека, есть пострадавшие и последствия в трех районах.
  • В результате ракетно-дронового удара РФ по Киевской области разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые.
  • В ДТЭК отметили, что враг повредил энергетическую инфраструктуру: в Киеве произошли отключения электроэнергии из-за обстрела.

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обстрел (35738) энергетика (3698) Корецкий Сергей (131)
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