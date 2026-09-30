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Новости Удары по энергетике
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Из-за ударов РФ произошли отключения света в Киеве и 6 областях, - Минэнерго

энергетика под ударом РФ

В результате боевых действий и обстрелов Россией энергетической инфраструктуры на утро остались без электричества часть потребителей в г. Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Как отмечается, как только позволит обстановка с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам.

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Плановых отключений не будет

"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения", - говорится в сообщении.

"Просим сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время - с 10:00 до 16:00", - подчеркивают в Минэнерго.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг нанес баллистический удар по Киеву: погибли 2 человека, есть пострадавшие и последствия в трех районах.
  • В результате ракетно-дронового удара РФ по Киевской области разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые.
  • В ДТЭК отметили, что враг повредил энергетическую инфраструктуру: в Киеве произошли отключения электроэнергии из-за обстрела.

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обстрел (35738) энергетика (3698) Минэнерго (654) отключение света (860)
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Топ комментарии
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Рашисти сьогодні знищили мінімум дві київських ТЕЦ. При цьому вони про це заявили вже офіційно. Тобто, рашисти на відміну від Зельцмана не чекають зими і ударів по енергетиці а б'ють по ній постійно. Чекаємо як Зельцман знову вилізе зі своєї нори з черговим відосиком і буде розказувати про потужну відповідь, мовляв нехай ще попробують ми їм зимою як дамо. А завтра Гнусявий саботажник знову поїде до Тромба виклянчувати пєрєміріє замість того щоб почати знищувати рашистську енергетику і московську інфраструктуру
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30.09.2026 10:22 Ответить
+1
Казали що ТЕЦ захищені, точно-точно ось тільки Міндіч гроші вкрав, а генпрокурор нічого не зробив, ні, генпрокурор теж втік.
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30.09.2026 10:44 Ответить
+1
Еектростанції ніхто не куди не закопує, тим більше такі як Трипільська чи ТЕЦ Києва) Мені, як енергетику, ваша "консультація" не потрібна. Я пояснюю людям, що будувати нову підземну енергосистему ніхто не буде, єдиний надійний захист - відсутність бойових дій
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30.09.2026 11:03 Ответить

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