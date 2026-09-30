Из-за ударов РФ произошли отключения света в Киеве и 6 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов Россией энергетической инфраструктуры на утро остались без электричества часть потребителей в г. Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, как только позволит обстановка с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам.
Плановых отключений не будет
"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения", - говорится в сообщении.
"Просим сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время - с 10:00 до 16:00", - подчеркивают в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг нанес баллистический удар по Киеву: погибли 2 человека, есть пострадавшие и последствия в трех районах.
- В результате ракетно-дронового удара РФ по Киевской области разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые.
- В ДТЭК отметили, что враг повредил энергетическую инфраструктуру: в Киеве произошли отключения электроэнергии из-за обстрела.
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+3 ALEX SUROVV #593022
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