Из-за ударов РФ произошли отключения света в Киеве и 6 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов Россией энергетической инфраструктуры на утро остались без электричества часть потребителей в г. Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Как отмечается, как только позволит обстановка с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам.

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Плановых отключений не будет

"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения", - говорится в сообщении.

"Просим сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время - с 10:00 до 16:00", - подчеркивают в Минэнерго.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг нанес баллистический удар по Киеву: погибли 2 человека, есть пострадавшие и последствия в трех районах.

В результате ракетно-дронового удара РФ по Киевской области разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые.

В ДТЭК отметили, что враг повредил энергетическую инфраструктуру: в Киеве произошли отключения электроэнергии из-за обстрела.

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