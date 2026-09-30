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Новини Удари по енергетиці
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Через удари РФ є відключення світла у Києві та 6 областях, - Міненерго

енергетика під ударом рф

Внаслідок бойових дій та обстрілів Росією енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у м.Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи.

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Планових відключень не буде

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу", - йдеться у повідомленні.

"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00", - наголошують у Міненерго.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах.
  • Через ракетно-дроновий удар РФ по Київщині зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені.
  • У ДТЕК зазначили, що ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру: у Києві були знеструмлення через обстріл.

Також читайте: Через обстріли та безпекову ситуацію затримуються десятки приміських поїздів, деякі - на понад 5 годин, - Укрзалізниця

Автор: 

обстріл (37055) енергетика (3666) Міненерго (969) відключення світла (1395)
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Топ коментарі
+4
Рашисти сьогодні знищили мінімум дві київських ТЕЦ. При цьому вони про це заявили вже офіційно. Тобто, рашисти на відміну від Зельцмана не чекають зими і ударів по енергетиці а б'ють по ній постійно. Чекаємо як Зельцман знову вилізе зі своєї нори з черговим відосиком і буде розказувати про потужну відповідь, мовляв нехай ще попробують ми їм зимою як дамо. А завтра Гнусявий саботажник знову поїде до Тромба виклянчувати пєрєміріє замість того щоб почати знищувати рашистську енергетику і московську інфраструктуру
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30.09.2026 10:22 Відповісти
+2
Казали що ТЕЦ захищені, точно-точно ось тільки Міндіч гроші вкрав, а генпрокурор нічого не зробив, ні, генпрокурор теж втік.
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30.09.2026 10:44 Відповісти
+2
Еектростанції ніхто не куди не закопує, тим більше такі як Трипільська чи ТЕЦ Києва) Мені, як енергетику, ваша "консультація" не потрібна. Я пояснюю людям, що будувати нову підземну енергосистему ніхто не буде, єдиний надійний захист - відсутність бойових дій
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30.09.2026 11:03 Відповісти

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