Через удари РФ є відключення світла у Києві та 6 областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів Росією енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у м.Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи.
Планових відключень не буде
"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу", - йдеться у повідомленні.
"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00", - наголошують у Міненерго.
Що передувало?
- Як повідомлялося, ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах.
- Через ракетно-дроновий удар РФ по Київщині зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені.
- У ДТЕК зазначили, що ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру: у Києві були знеструмлення через обстріл.
Топ коментарі
+4 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар30.09.2026 10:22 Відповісти Посилання
+2 krot_lub
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+2 Магирус
показати весь коментар30.09.2026 11:03 Відповісти Посилання
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