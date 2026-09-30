Через удари РФ є відключення світла у Києві та 6 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів Росією енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у м.Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи.

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Планових відключень не буде

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу", - йдеться у повідомленні.

"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00", - наголошують у Міненерго.

Що передувало?

Як повідомлялося, ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах.

Через ракетно-дроновий удар РФ по Київщині зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені.

У ДТЕК зазначили, що ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру: у Києві були знеструмлення через обстріл.

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