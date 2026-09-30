РФ перейшла до масованих ударів по енергетиці, - Корецький

Росія здійснила наймасованішу комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України з кінця минулого опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами та дронами атаковані енергетичні обʼєкти в Києві, області та в інших регіонах.



Починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону", - наголосив глава уряду.

Прем'єр зазначив, що органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення.

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"Загалом від учорашнього вечора під ударом перебували 11 регіонів країни. Окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці.



Станом на цю хвилину відомо про 14 постраждалих по країні. На жаль, пʼятеро людей загинуло, серед них дитина. Щирі співчуття рідним і близьким", - додав Корецький.

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Що передувало?

Як повідомлялося, ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах.

Через ракетно-дроновий удар РФ по Київщині зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені.

У ДТЕК зазначили, що ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру: у Києві були знеструмлення через обстріл.

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