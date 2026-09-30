РФ атакувала Трипільську ТЕС: пошкоджено генеруюче обладнання. ФОТО

Сьогодні внаслідок російських ударів пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС.

Про це повідомила пресслужба Центренерго, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", - йдеться в повідомленні.

Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.





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Удари по енергетиці

Раніше прем'єр-міністр Корецький заявив, що РФ перейшла до масованих ударів по енергетиці.

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