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РФ атакувала Трипільську ТЕС: пошкоджено генеруюче обладнання. ФОТО
Сьогодні внаслідок російських ударів пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС.
Про це повідомила пресслужба Центренерго, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", - йдеться в повідомленні.
Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.
Удари по енергетиці
- Раніше прем'єр-міністр Корецький заявив, що РФ перейшла до масованих ударів по енергетиці.
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А Верховний і власник ТЕС, яка належить держапві за такий великий проміжок часу так і не створили зазист? (Трипільська ТЕС належить ПАТ «Центренерго», державним акціонером якого є Фонд державного майна України (який володіє 78,289% акцій компанії).