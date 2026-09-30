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Новини Удари по енергетиці
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РФ атакувала Трипільську ТЕС: пошкоджено генеруюче обладнання. ФОТО

Сьогодні внаслідок російських ударів пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС.

Про це повідомила пресслужба Центренерго, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", - йдеться в повідомленні.

Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.

Трипільську ТЕС пошкоджено ударом РФ: що відомо?
Трипільську ТЕС пошкоджено ударом РФ: що відомо?

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Удари по енергетиці

  • Раніше прем'єр-міністр Корецький заявив, що РФ перейшла до масованих ударів по енергетиці.

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Київська область (4836) обстріл (37055) ТЕС (339) енергетика (3673)
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Топ коментарі
+11
Керманичі козломорді України,ви бачите що творить ***** з бандою.Бийте по тим же ТЕС,ТЕЦ.Це буде справедлива відповідь.Тільки бити треба в 5 разів більше.Ви знаєте як закольцована структура в паРаші,обложіть по колу і в маскве буде блекаут.
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30.09.2026 13:51 Відповісти
+8
Знову відеозвіт кацам. Навіщо? Щоб прицепили ордена терористам, чи щоб знали куди добивати?
А Верховний і власник ТЕС, яка належить держапві за такий великий проміжок часу так і не створили зазист? (Трипільська ТЕС належить ПАТ «Центренерго», державним акціонером якого є Фонд державного майна України (який володіє 78,289% акцій компанії).
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30.09.2026 13:48 Відповісти
+8
Аби ще було чим бити, а то в потужних як не 3 тисячі ракет, то балістика, то фламінги, а де воно все, - невідомо. Тільки на окремі підрозділи і волонтерів уся надія.
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30.09.2026 14:02 Відповісти

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