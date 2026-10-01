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Графіки відключень скасовано, але ситуація в окремих регіонах може змінитися, - Міненерго

Ситуація зі світлом станом на 1 жовтня: подробиці

Застосування графіків погодинних відключень наразі скасовано, однак частина споживачів у п’яти областях залишається без електропостачання.

Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Відключення світла

Так, тимчасово залишаються без постачання частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Бригади наразі працюють над відновленням там, де дозволяє безпекова ситуація.

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Графіки скасовано

"Застосування графіків відключень наразі скасовано. Водночас в окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за актуальною інформацією на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

У вечірні години, з 17:00 до 21:00, закликаємо ощадливо споживати електроенергію, це допомагає зменшити навантаження на енергосистему", - зазначили у міністерстві.

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