Графіки відключень скасовано, але ситуація в окремих регіонах може змінитися, - Міненерго
Застосування графіків погодинних відключень наразі скасовано, однак частина споживачів у п’яти областях залишається без електропостачання.
Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Відключення світла
Так, тимчасово залишаються без постачання частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
Бригади наразі працюють над відновленням там, де дозволяє безпекова ситуація.
Графіки скасовано
"Застосування графіків відключень наразі скасовано. Водночас в окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за актуальною інформацією на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.
У вечірні години, з 17:00 до 21:00, закликаємо ощадливо споживати електроенергію, це допомагає зменшити навантаження на енергосистему", - зазначили у міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
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