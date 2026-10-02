Менеджера банка в Сумах будут судить за хищение 495 тыс. грн со счета клиента, находившегося в зоне оккупации, - прокуратура
В Сумах в суд передали дело менеджера банка, которую обвиняют в хищении 495 тыс. грн со счета клиента, находившегося на оккупированной территории. По версии следствия, сотрудница воспользовалась служебным доступом к автоматизированной банковской системе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.
По данным следствия, события произошли в феврале 2023 года в Сумах. Обвиняемая работала менеджером банка и имела доступ к автоматизированной системе обслуживания карточных счетов клиентов.
Как утверждает прокуратура, сотрудница указала в системе другой номер телефона, заблокировала действующую банковскую карту клиента и выпустила новую. После этого с его счета было снято 495 тыс. грн.
Обвинительный акт был направлен в суд под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры и Окружной прокуратуры города Сумы.
Действия менеджерши квалифицировали как несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах лицом, имеющим право доступа к ней, подделку средств доступа к банковскому счету, использование заведомо поддельного документа и тайное хищение чужого имущества в крупных размерах в условиях военного положения.
Ей инкриминируются ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 4 ст. 358 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.
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