Менеджера банка в Сумах будут судить за хищение 495 тыс. грн со счета клиента, находившегося в зоне оккупации, - прокуратура

В Сумах в суд передали дело менеджера банка, которую обвиняют в хищении 495 тыс. грн со счета клиента, находившегося на оккупированной территории. По версии следствия, сотрудница воспользовалась служебным доступом к автоматизированной банковской системе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

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По данным следствия, события произошли в феврале 2023 года в Сумах. Обвиняемая работала менеджером банка и имела доступ к автоматизированной системе обслуживания карточных счетов клиентов.

Как утверждает прокуратура, сотрудница указала в системе другой номер телефона, заблокировала действующую банковскую карту клиента и выпустила новую. После этого с его счета было снято 495 тыс. грн.

Обвинительный акт был направлен в суд под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры и Окружной прокуратуры города Сумы.

Действия менеджерши квалифицировали как несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах лицом, имеющим право доступа к ней, подделку средств доступа к банковскому счету, использование заведомо поддельного документа и тайное хищение чужого имущества в крупных размерах в условиях военного положения.

Ей инкриминируются ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 4 ст. 358 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.

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