Менеджерку банку в Сумах судитимуть за викрадення 495 тис. грн з рахунку клієнта, який перебував в окупації, - прокуратура

У Сумах до суду передали справу менеджерки банку, яку обвинувачують у викраденні 495 тис. грн з рахунку клієнта, що перебував на окупованій території. За версією слідства, працівниця скористалася службовим доступом до автоматизованої банківської системи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, події відбувалися у лютому 2023 року в Сумах. Обвинувачена працювала менеджеркою банку та мала доступ до автоматизованої системи обслуговування карткових рахунків клієнтів.

Як стверджує прокуратура, працівниця вказала в системі інший номер телефону, заблокувала чинну банківську картку клієнта та випустила нову. Після цього з його рахунку було знято 495 тис. грн.

Обвинувальний акт скерували до суду за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури та Окружної прокуратури міста Суми.

Дії менеджерки кваліфікували як несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, підробку засобів доступу до банківського рахунку, використання завідомо підробленого документа та таємне викрадення чужого майна у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Їй інкримінують ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі.

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