Российского командира будут судить за приказ убить мирного жителя, двух его подчиненных - за изнасилование женщины в Буче

Офис Генерального прокурора завершил специальное досудебное расследование в отношении трёх военнослужащих РФ, которых обвиняют в совершении преступлений против гражданского населения во время оккупации Бучи Киевской области в марте 2022 года.

По данным прокуратуры, двум военнослужащим 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ предъявлены обвинения в изнасиловании 34-летней женщины. Один из них был заместителем командира взвода - командиром орудия, другой - старшим механиком-водителем самоходно-артиллерийского взвода, сообщает Цензор.НЕТ.

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Следствие установило, что в марте 2022 года военные привели женщину в один из домов на улице Вокзальной в Буче. Там они, по данным следствия, применили к ней физическую силу и поочередно изнасиловали.

Когда потерпевшая пыталась сбежать, один из военных открыл по ней прицельный огонь. Женщина получила смертельные ранения и погибла. Обвинительный акт в отношении этого военнослужащего по факту её убийства уже рассматривается в суде.

Отдельный обвинительный акт прокуратура направила в суд в отношении командира 5-й роты этого же полка. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

По материалам следствия, 5 марта 2022 года трое российских военных задержали в Буче местного жителя и силой привели его к командиру роты. Командир, как утверждает следствие, приказал подчинённым убить мужчину.

Один из военнослужащих выполнил приказ, произведя не менее восьми выстрелов из автоматического оружия. Мужчина погиб на месте.

В Офисе генерального прокурора напомнили, что в августе 2026 года суд признал виновным другого российского военнослужащего в жестоком обращении с гражданскими лицами во время оккупации Бучи. Ему назначили 12 лет лишения свободы.

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