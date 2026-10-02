Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 537 390 (+1 520 за сутки) человек, 12 388 танков, 50 592 артиллерийских систем, 25 471 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 537 390 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.10.26 ориентировочно составляют

личного состава – около 1 537 390 (+1 520) человек ранены и уничтожены);

танков – 12 388 (+0) шт.

боевых бронированных машин – 25 471 (+7) шт.

артиллерийских систем – 50 592 (+37) шт.

РСЗО – 2 175 (+1) ед.

средства ПВО – 1 683 (+0) шт.

самолетов – 443 (+0) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 810 (+7) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 542 853 (+1 470) шт.

крылатые ракеты – 5 126 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 156 309 (+422) шт.

специальная техника – 4 780 (+6) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Склад хранения БПЛА подразделения "Рубикон" и склад РАО поразили Силы обороны, - Генштаб