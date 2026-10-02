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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 537 390 (+1 520 за сутки) человек, 12 388 танков, 50 592 артиллерийских систем, 25 471 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 537 390 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.10.26 ориентировочно составляют

  • личного состава – около 1 537 390 (+1 520) человек ранены и уничтожены);
  • танков – 12 388 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 471 (+7) шт.
  • артиллерийских систем – 50 592 (+37) шт.
  • РСЗО – 2 175 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 683 (+0) шт.
  • самолетов – 443 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 810 (+7) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 542 853 (+1 470) шт.
  • крылатые ракеты – 5 126 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 156 309 (+422) шт.
  • специальная техника – 4 780 (+6) ед.

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Потери россиян по состоянию на утро 2 октября

Автор: 

армия РФ (24357) Генштаб ВС (8826) ликвидация (4588) уничтожение (10907)
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