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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 537 390 (+1 520 за добу) осіб, 12 388 танків, 50 592 артсистеми, 25 471 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 535 870 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.10.26 орієнтовно становлять

  • особового складу – близько 1 537 390 (+1 520) осіб поранено та ліквідовано);
  • танків – 12 388 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 471 (+7) од.
  • артилерійських систем – 50 592 (+37) од.
  • РСЗВ – 2 175 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 683 (+0) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 810 (+7) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 542 853 (+1 470) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 156 309 (+422) од.
  • спеціальна техніка – 4 780 (+6) од.

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Втрати росіян станом на ранок 2 жовтня

Автор: 

армія рф (22504) Генштаб ЗС (9102) ліквідація (4635) знищення (11220)
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