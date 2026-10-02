Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 537 390 (+1 520 за добу) осіб, 12 388 танків, 50 592 артсистеми, 25 471 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 535 870 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.10.26 орієнтовно становлять

особового складу – близько 1 537 390 (+1 520) осіб поранено та ліквідовано);

танків – 12 388 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 471 (+7) од.

артилерійських систем – 50 592 (+37) од.

РСЗВ – 2 175 (+1) од.

засоби ППО – 1 683 (+0) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 810 (+7) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 542 853 (+1 470) од.

крилаті ракети – 5 126 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 156 309 (+422) од.

спеціальна техніка – 4 780 (+6) од.

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