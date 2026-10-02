Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 537 390 (+1 520 за добу) осіб, 12 388 танків, 50 592 артсистеми, 25 471 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 535 870 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.10.26 орієнтовно становлять
- особового складу – близько 1 537 390 (+1 520) осіб поранено та ліквідовано);
- танків – 12 388 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 471 (+7) од.
- артилерійських систем – 50 592 (+37) од.
- РСЗВ – 2 175 (+1) од.
- засоби ППО – 1 683 (+0) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 810 (+7) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 542 853 (+1 470) од.
- крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 156 309 (+422) од.
- спеціальна техніка – 4 780 (+6) од.
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