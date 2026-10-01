Склад зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та склад РАО уразили Сили оборони, - Генштаб

Сили оборони України 30 вересня та в ніч на 1 жовтня уразили низку об'єктів російських окупантів.

Про це пише Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У районі окупованого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

Також у районі Покровська уражено пункт управління БпЛА противника

"У районі Верхньокам’янки Луганської області уражено склад ракетно-артилерійського озброєння.



Крім того, у районі Тимошівки Запорізької області уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів", - йдеться в повідомленні.

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Склад "Рубікону"

Також було підтверджено знищення 23 вересня 2026 року складів зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" у районі Волновахи Донецької області.

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