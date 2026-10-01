Склад зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та склад РАО уразили Сили оборони, - Генштаб
Сили оборони України 30 вересня та в ніч на 1 жовтня уразили низку об'єктів російських окупантів.
Про це пише Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У районі окупованого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
Також у районі Покровська уражено пункт управління БпЛА противника
"У районі Верхньокам’янки Луганської області уражено склад ракетно-артилерійського озброєння.
Крім того, у районі Тимошівки Запорізької області уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів", - йдеться в повідомленні.
Склад "Рубікону"
Також було підтверджено знищення 23 вересня 2026 року складів зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" у районі Волновахи Донецької області.
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