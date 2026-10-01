Рекордні втрати РФ: у вересні окупанти втратили 46 230 військових, - Генштаб
У вересні втрати особового складу російських військ сягнули 46 230 осіб. Це найвищий місячний показник у 2026 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Сили оборони України продовжують завдавати російським окупаційним військам системних та відчутних втрат у живій силі й техніці вздовж усієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вересневий показник став абсолютним рекордом за весь 2026 рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії.
Динаміка втрат живої сили ворогом:
- Січень: 31 710;
- Лютий: 26 090;
- Березень: 31 960;
- Квітень: 32 980;
- Травень: 33 760;
- Червень: 39 290;
- Липень: 42 860;
- Серпень: 42 020;
- Вересень: 46 230.
У порівнянні з першим місяцем року - січнем, коли втрати становили 31 710 осіб, - у вересні цей показник збільшився на 14 520 осіб, або на 45,8%.
За оцінкою української сторони, така динаміка свідчить про зростання інтенсивності бойових дій та ефективності ураження російських військ.
"Кожна спроба тиску на наші позиції завершується для ворога неспіврозмірними санітарними й безповоротними втратами", - наголосили у Генштабі.
Що передувало?
Станом на ранок 1 жовтня, Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 535 870 російських окупантів.
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