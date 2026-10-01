Рекордні втрати РФ: у вересні окупанти втратили 46 230 військових, - Генштаб

У вересні втрати особового складу російських військ сягнули 46 230 осіб. Це найвищий місячний показник у 2026 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Сили оборони України продовжують завдавати російським окупаційним військам системних та відчутних втрат у живій силі й техніці вздовж усієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вересневий показник став абсолютним рекордом за весь 2026 рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії.

Динаміка втрат живої сили ворогом:

Січень: 31 710;

Лютий: 26 090;

Березень: 31 960;

Квітень: 32 980;

Травень: 33 760;

Червень: 39 290;

Липень: 42 860;

Серпень: 42 020;

Вересень: 46 230.

У порівнянні з першим місяцем року - січнем, коли втрати становили 31 710 осіб, - у вересні цей показник збільшився на 14 520 осіб, або на 45,8%.

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За оцінкою української сторони, така динаміка свідчить про зростання інтенсивності бойових дій та ефективності ураження російських військ.

"Кожна спроба тиску на наші позиції завершується для ворога неспіврозмірними санітарними й безповоротними втратами", - наголосили у Генштабі.

Що передувало?

Станом на ранок 1 жовтня, Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 535 870 російських окупантів.

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