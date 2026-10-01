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Рекордные потери РФ: в сентябре оккупанты потеряли 46 230 военнослужащих, - Генштаб

46 230 потерь: сентябрь стал рекордным для армии РФ

В сентябре потери личного состава российских войск составили 46 230 человек. Это самый высокий месячный показатель в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупационным войскам системные и ощутимые потери в живой силе и технике вдоль всей линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сентябрьский показатель стал абсолютным рекордом за весь 2026 год, превысив предыдущие пиковые значения летней кампании. 

Динамика потерь живой силы противника:

  • Январь: 31 710;
  • Февраль: 26 090;
  • Март: 31 960;
  • Апрель: 32 980;
  • Май: 33 760;
  • Июнь: 39 290;
  • Июль: 42 860;
  • Август: 42 020;
  • Сентябрь: 46 230.

По сравнению с первым месяцем года - январем, когда потери составляли 31 710 человек, - в сентябре этот показатель увеличился на 14 520 человек, или на 45,8%.

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По оценке украинской стороны, такая динамика свидетельствует о росте интенсивности боевых действий и эффективности нанесения ударов по российским войскам.

"Каждая попытка оказать давление на наши позиции заканчивается для врага несоизмеримыми санитарными и безвозвратными потерями", - подчеркнули в Генштабе.

Что предшествовало?

По состоянию на утро 1 октября Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ранили и ликвидировали 1 535 870 российских оккупантов.

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Автор: 

армия РФ (24345) Генштаб ВС (8821) ликвидация (4585) уничтожение (10899)
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Топ комментарии
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Чим меньше рейтинг у гадьониша, тим у росіян втрати більше. Цікава залежність. Якщо гадьониш сяде на довічне, то війна закінчиться? Схоже
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01.10.2026 12:04 Ответить
+1
для московії скот у всі часи був не втратами а засобом окупації ...
і доречі скот це знає і відповідним чином виховується
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01.10.2026 12:03 Ответить
+1
Юльок,ти за кого голоснув в 19 році?==================================За даними соціологічних опитувань та екзит-полів, голоси виборців Юлії Тимошенко у другому турі розділилися, проте більша їх частина (за різними оцінками, близько 60-70%) віддала свої голоси за Володимира Зеленського, тоді як решта підтримала Петра Порошенка або проігнорувала голосування.
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01.10.2026 12:19 Ответить

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