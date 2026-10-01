Рекордные потери РФ: в сентябре оккупанты потеряли 46 230 военнослужащих, - Генштаб
В сентябре потери личного состава российских войск составили 46 230 человек. Это самый высокий месячный показатель в 2026 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупационным войскам системные и ощутимые потери в живой силе и технике вдоль всей линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сентябрьский показатель стал абсолютным рекордом за весь 2026 год, превысив предыдущие пиковые значения летней кампании.
Динамика потерь живой силы противника:
- Январь: 31 710;
- Февраль: 26 090;
- Март: 31 960;
- Апрель: 32 980;
- Май: 33 760;
- Июнь: 39 290;
- Июль: 42 860;
- Август: 42 020;
- Сентябрь: 46 230.
По сравнению с первым месяцем года - январем, когда потери составляли 31 710 человек, - в сентябре этот показатель увеличился на 14 520 человек, или на 45,8%.
По оценке украинской стороны, такая динамика свидетельствует о росте интенсивности боевых действий и эффективности нанесения ударов по российским войскам.
"Каждая попытка оказать давление на наши позиции заканчивается для врага несоизмеримыми санитарными и безвозвратными потерями", - подчеркнули в Генштабе.
Что предшествовало?
По состоянию на утро 1 октября Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ранили и ликвидировали 1 535 870 российских оккупантов.
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і доречі скот це знає і відповідним чином виховується