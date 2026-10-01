Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 535 870 (+1 900 за сутки) человек, 12 388 танков, 50 555 артиллерийских систем, 25 464 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 535 870 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.10.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 535 870 (+1 900) человек (раненых и уничтоженных);

танков – 12 388 (+0) единиц

боевых бронированных машин – 25 464 (+1) единицы

артиллерийских систем – 50 555 (+36) единиц

РСЗО – 2 174 (+3) единицы

средств ПВО – 1 683 (+1) единицы

самолетов – 443 (+0) единицы

вертолетов – 356 (+0) единиц

наземных робототехнических комплексов – 2 803 (+14) единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня – 541 383 (+1 288) единицы

крылатых ракет – 5 126 (+5) единиц

кораблей / катеров – 35 (+0) единиц

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 155 887 (+524) единиц

специальной техники – 4 774 (+4) единицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражен вражеский склад БПЛА, командно-наблюдательный пункт и объекты обеспечения, - Генштаб