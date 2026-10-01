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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 535 870 (+1 900 за сутки) человек, 12 388 танков, 50 555 артиллерийских систем, 25 464 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 535 870 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.10.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 535 870 (+1 900) человек (раненых и уничтоженных);
  • танков – 12 388 (+0) единиц
  • боевых бронированных машин – 25 464 (+1) единицы
  • артиллерийских систем – 50 555 (+36) единиц
  • РСЗО – 2 174 (+3) единицы
  • средств ПВО – 1 683 (+1) единицы
  • самолетов – 443 (+0) единицы
  • вертолетов – 356 (+0) единиц
  • наземных робототехнических комплексов – 2 803 (+14) единицы
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 541 383 (+1 288) единицы
  • крылатых ракет – 5 126 (+5) единиц
  • кораблей / катеров – 35 (+0) единиц
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 155 887 (+524) единиц
  • специальной техники – 4 774 (+4) единицы.

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Потери российских оккупантов

Автор: 

армия РФ (24345) Генштаб ВС (8821) ликвидация (4585) уничтожение (10899)
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Топ комментарии
+15
Минув 4607! день москальсько-української війни.
583! одиниці знищеної техніки та 1900!!! чумардосів за день.
Арта норм, ППО, НРК та спецтехніка файно, логістика супер.
НРК перевалили за 2 800!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 535 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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01.10.2026 07:35 Ответить
+14
Слава ЗСУ👍🏼🙏🏼❤️
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01.10.2026 06:56 Ответить
+8
Якщо не помиляюсь, за вересень 46+ орків !
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01.10.2026 07:01 Ответить

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