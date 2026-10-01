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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 535 870 (+1 900 за добу) осіб, 12 388 танків, 50 555 артсистем, 25 464 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 535 870 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.10.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 535 870 (+1 900) осіб (поранено та ліквідовано);
  • танків – 12 388 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 464 (+1) од.
  • артилерійських систем – 50 555 (+36) од.
  • РСЗВ – 2 174 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 683 (+1) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 541 383 (+1 288) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+5) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 155 887 (+524) од.
  • спеціальна техніка – 4 774 (+4) од.

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Втрати російських окупантів

Автор: 

армія рф (22492) Генштаб ЗС (9097) ліквідація (4632) знищення (11212)
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