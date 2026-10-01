Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 535 870 (+1 900 за добу) осіб, 12 388 танків, 50 555 артсистем, 25 464 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 535 870 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.10.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 535 870 (+1 900) осіб (поранено та ліквідовано);

танків – 12 388 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 464 (+1) од.

артилерійських систем – 50 555 (+36) од.

РСЗВ – 2 174 (+3) од.

засоби ППО – 1 683 (+1) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 541 383 (+1 288) од.

крилаті ракети – 5 126 (+5) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 155 887 (+524) од.

спеціальна техніка – 4 774 (+4) од.

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