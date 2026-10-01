Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 535 870 (+1 900 за добу) осіб, 12 388 танків, 50 555 артсистем, 25 464 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 535 870 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.10.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 535 870 (+1 900) осіб (поранено та ліквідовано);
- танків – 12 388 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 464 (+1) од.
- артилерійських систем – 50 555 (+36) од.
- РСЗВ – 2 174 (+3) од.
- засоби ППО – 1 683 (+1) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 541 383 (+1 288) од.
- крилаті ракети – 5 126 (+5) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 155 887 (+524) од.
- спеціальна техніка – 4 774 (+4) од.
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