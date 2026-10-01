Силы беспилотных систем в сентябре уничтожили более 13 тысяч оккупантов, - Мадяр
В сентябре украинские Силы беспилотных систем уничтожили или вывели из строя 13 358 военнослужащих противника. Это на 25,35 % больше, чем в августе, когда аналогичный показатель составлял 11 010 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).
"В сентябре "Птицы" результативно поражали вражескую цель в среднем каждые 42 секунды. Всего за месяц зафиксировано 61 449 пораженных целей.
При этом каждые 194 секунды, то есть примерно каждые 3 минуты 14 секунд, численность живой силы противника уменьшалась на одну единицу. Общее количество таких потерь, по данным СБС, составило 13 358 человек.
Среднесуточные потери выросли по сравнению с августом
Среднесуточный верифицированный в системе Delta показатель потерь живой силы противника в сентябре составил 445 человек. В августе этот показатель находился на уровне 355 человек в сутки.
В СБС отметили, что такой показатель за месяц соответствует, по их оценке, полному штурмовому составу одного батальона противника в сутки.
В то же время в отчете отмечается, что в течение октября численность живой силы противника в зоне боевых действий может расти вместе с потерями.
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