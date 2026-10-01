Сили безпілотних систем у вересні знищили понад 13 тисяч окупантів, - Мадяр

У вересні українські Сили безпілотних систем знищили або вивели з ладу 13 358 військовослужбовців противника. Це на 25,35% більше, ніж у серпні, коли аналогічний показник становив 11 010 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

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"У вересні "Птахи" результативно уражали ворожу ціль у середньому кожні 42 секунди. Загалом за місяць зафіксовано 61 449 уражених цілей.

Водночас кожні 194 секунди, тобто приблизно кожні 3 хвилини 14 секунд, на одну одиницю зменшувалася чисельність живої сили противника. Загальна кількість таких втрат, за наведеними СБС даними, становила 13 358 осіб.

Середньодобові втрати зросли порівняно із серпнем

Середньодобовий верифікований у системі Delta показник втрат живої сили противника у вересні становив 445 осіб. У серпні цей показник був на рівні 355 осіб на добу.

У СБС зазначили, що такий показник за місяць відповідає, за їхньою оцінкою, повному штурмовому складу одного батальйону противника щодоби.

Водночас у звіті зазначається, що протягом жовтня чисельність живої сили противника на смузі бойових дій може зростати разом із втратами.

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