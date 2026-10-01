Склад хранения БпЛА подразделения "Рубикон" и склад РАО были поражены Силами обороны, - Генштаб

Силы обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В районе оккупированного Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Также в районе Покровска был поражен пункт управления БПЛА противника

"В районе Верхнекаменки Луганской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения.



Кроме того, в районе Тимошевки Запорожской области поражен район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки врага продвинуться на Лиманском направлении остановлены. Наибольшее количество боев происходит на Покровском и Константиновском направлениях, — Генштаб

Склад "Рубикона"

Также было подтверждено уничтожение 23 сентября 2026 года складов хранения БПЛА подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области.

Читайте: Рекордные потери РФ: в сентябре оккупанты потеряли 46 230 военнослужащих, — Генштаб