Склад хранения БпЛА подразделения "Рубикон" и склад РАО были поражены Силами обороны, - Генштаб
Силы обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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В районе оккупированного Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
Также в районе Покровска был поражен пункт управления БПЛА противника
"В районе Верхнекаменки Луганской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Кроме того, в районе Тимошевки Запорожской области поражен район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений", — говорится в сообщении.
Склад "Рубикона"
Также было подтверждено уничтожение 23 сентября 2026 года складов хранения БПЛА подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области.
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