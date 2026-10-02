Російського командира судитимуть за наказ убити цивільного, двох його підлеглих - за зґвалтування жінки в Бучі

Офіс Генерального прокурора завершив спеціальне досудове розслідування щодо трьох військовослужбовців РФ, яких звинувачують у скоєнні злочинів проти цивільного населення під час окупації Бучі Київської області у березні 2022 року.

За даними прокуратури, двом військовослужбовцям 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ висунули обвинувачення у зґвалтуванні 34-річної жінки. Один із них був заступником командира взводу - командиром гармати, інший - старшим механіком-водієм самохідно-артилерійського взводу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Слідство встановило, що у березні 2022 року військові привели жінку до одного з домоволодінь на вулиці Вокзальній у Бучі. Там вони, за даними слідства, застосували до неї фізичну силу та по черзі зґвалтували.

Коли потерпіла намагалася втекти, один із військових відкрив по ній прицільний вогонь. Жінка отримала смертельні поранення та загинула. Обвинувальний акт щодо цього військовослужбовця за фактом її вбивства вже розглядається в суді.

Окремий обвинувальний акт прокуратура скерувала до суду щодо командира 5-ї роти цього ж полку. Його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни.

За матеріалами слідства, 5 березня 2022 року троє російських військових затримали в Бучі місцевого жителя та силоміць привели його до командира роти. Командир, як стверджує слідство, наказав підлеглим убити чоловіка.

Один із військовослужбовців виконав наказ, здійснивши щонайменше вісім пострілів із автоматичної зброї. Чоловік загинув на місці.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що у серпні 2026 року суд визнав винним іншого російського військовослужбовця у жорстокому поводженні з цивільними під час окупації Бучі. Йому призначили 12 років позбавлення волі.

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