В 2026 году из российского плена вернули лишь 12 военнослужащих "Азова"
Более 600 военнослужащих "Азова" до сих пор находятся в российском плену, тогда как в течение 2026 года домой удалось вернуть лишь 12 "азовцев". В "Сообществе Оленовки" подсчитали, что при таких темпах на возвращение всех защитников может уйти около 50 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении "Сообщества Оленовки".
По данным сообщества, в течение 2026 года в рамках обменов из российского плена вернули 12 военнослужащих "Азова".
В то же время по меньшей мере трое "азовцев" в этом году погибли в российском плену.
"Это жестокая и болезненная статистика, но за всеми цифрами стоят более 600 человек, которых ждут дома", — подчеркнули в "Сообществе Оленовки".
Семьи пленных призвали не переставать напоминать об украинских военных, которые остаются в российском плену, и ждать их возвращения.
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