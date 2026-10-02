В 2026 году из российского плена вернули лишь 12 военнослужащих "Азова"

Более 600 военнослужащих "Азова" до сих пор находятся в российском плену, тогда как в течение 2026 года домой удалось вернуть лишь 12 "азовцев". В "Сообществе Оленовки" подсчитали, что при таких темпах на возвращение всех защитников может уйти около 50 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении "Сообщества Оленовки".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным сообщества, в течение 2026 года в рамках обменов из российского плена вернули 12 военнослужащих "Азова".

В то же время по меньшей мере трое "азовцев" в этом году погибли в российском плену.

"Это жестокая и болезненная статистика, но за всеми цифрами стоят более 600 человек, которых ждут дома", — подчеркнули в "Сообществе Оленовки".

Семьи пленных призвали не переставать напоминать об украинских военных, которые остаются в российском плену, и ждать их возвращения.

Читайте также: Россияне во второй раз приговорили пленного бойца "Азова" Николая Щербатова: совокупный срок - 29,5 лет колонии