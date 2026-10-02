У 2026 році з російського полону повернули лише 12 військовослужбовців Азову
Понад 600 військовослужбовців "Азову" досі перебувають у російському полоні, тоді як протягом 2026 року додому вдалося повернути лише 12 азовців. У "Спільноті Оленівки" підрахували, що за таких темпів для повернення всіх захисників може знадобитися близько 50 років.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні "Спільноти Оленівки".
За даними спільноти, упродовж 2026 року в межах обмінів з російської неволі повернули 12 військовослужбовців "Азову".
Водночас щонайменше троє азовців цього року загинули в російському полоні.
"Це жорстока й болюча статистика, але за всіма цифрами понад 600 людей, яких чекають вдома", – наголосили у "Спільноті Оленівки".
Родини полонених закликали не припиняти нагадувати про українських військових, які залишаються в російській неволі, та чекати на їхнє повернення.
Будь ласка, зачекайте...
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