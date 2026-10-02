Росіяни вдруге засудили полоненого бійця "Азову" Миколу Щербатова: сукупний термін - 29,5 року колонії

Південний окружний військовий суд РФ вдруге засудив полоненого українського військовослужбовця "Азову" Миколу Щербатова. За російським законодавством його звинуватили в "участі у терористичному угрупованні" та "проходженні підготовки з метою здійснення терористичної діяльності", призначивши сукупно 29,5 року ув’язнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це передає "Вільне радіо" з посиланням на так звану "прокуратуру ДНР".

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За даними окупаційної структури, новий вирок 55-річному українському військовому винесли наприкінці вересня. Російський суд визнав його винним за ч. 2 ст. 205.4 та ст. 205.3 Кримінального кодексу РФ.

За сукупністю вироків Щербатову призначили 29 років і 6 місяців позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Як стверджує російська сторона, у 2018 році Щербатов вступив до полку "Азов", а після початку повномасштабного вторгнення РФ брав участь у бойових діях проти російських військ.

У травні 2022 року український захисник потрапив у російський полон.

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У 2024 році росіяни вже засудили Щербатова

Перший вирок українському військовому російський суд виніс у 2024 році. Тоді разом із ще шістьма бійцями "Азову" його звинуватили в нібито обстрілах житлових будинків та соціальних об’єктів Маріуполя у лютому – березні 2022 року.

Російська сторона стверджувала, що військові за наказом старшого за званням здійснили щонайменше 500 пострілів із гаубиці Д-30. За версією окупантів, було пошкоджено п’ять житлових будинків, однак серед цивільних постраждалих не було.

Тоді Щербатова та ще шістьох українських військовослужбовців засудили до термінів від 26 до 27 років позбавлення волі.

Російські суди систематично розглядають справи проти полонених військовослужбовців "Азову", якого РФ оголосила "терористичною організацією". Україна такої кваліфікації не визнає.

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