Россияне во второй раз приговорили пленного бойца "Азова" Николая Щербатова: совокупный срок - 29,5 лет колонии

Южный окружной военный суд РФ во второй раз приговорил пленного украинского военнослужащего "Азова" Николая Щербатова. Согласно российскому законодательству, его обвинили в "участии в террористической группировке" и "прохождении подготовки с целью осуществления террористической деятельности", назначив в совокупности 29,5 лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Свободное радио" со ссылкой на так называемую "прокуратуру ДНР".

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По данным оккупационной структуры, новый приговор 55-летнему украинскому военному вынесли в конце сентября. Российский суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.4 и ст. 205.3 Уголовного кодекса РФ.

По совокупности приговоров Щербатову назначили 29 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как утверждает российская сторона, в 2018 году Щербатов вступил в полк "Азов", а после начала полномасштабного вторжения РФ принимал участие в боевых действиях против российских войск.

В мае 2022 года украинский защитник попал в российский плен.

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В 2024 году россияне уже приговорили Щербатова

Первый приговор украинскому военному российский суд вынес в 2024 году. Тогда вместе с еще шестью бойцами "Азова" его обвинили в якобы обстрелах жилых домов и социальных объектов Мариуполя в феврале – марте 2022 года.

Российская сторона утверждала, что военные по приказу старшего по званию произвели не менее 500 выстрелов из гаубицы Д-30. По версии оккупантов, были повреждены пять жилых домов, однако среди гражданских лиц пострадавших не было.

Тогда Щербатова и ещё шестерых украинских военнослужащих приговорили к срокам от 26 до 27 лет лишения свободы.

Российские суды систематически рассматривают дела против пленных военнослужащих "Азова", который РФ объявила "террористической организацией". Украина такую квалификацию не признает.

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