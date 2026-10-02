Погиб, спасая раненых сослуживцев: полковнику ГПСУ Роману Паламарю присвоили звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с награждением орденом "Золотая звезда" полковнику Государственной пограничной службы Роману Паламарю. Военный погиб на Волчанском направлении во время эвакуации раненых сослуживцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ Президент Украины подписал 1 октября. Об обстоятельствах гибели военного рассказали в бригаде "Гарт", где он служил.
Звание присвоено Роману Паламарю за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Роман Паламар родился 5 июня 1985 года в Тернопольской области. Он окончил Национальную академию Государственной пограничной службы Украины и с 2014 года защищал Украину от российской агрессии.
В бригаде "Гарт" полковник служил комендантом пограничной комендатуры быстрого реагирования.
5 марта 2026 года на Вовчанском направлении российский FPV-дрон атаковал автомобиль с украинскими военными. Трое бойцов получили ранения.
Паламар возглавил эвакуационную группу, которая пешком отправилась на помощь раненым. Во время продвижения российские войска нанесли повторный удар дроном. В результате атаки полковник погиб. Ему было 40 лет.
Романа Паламаря похоронили в Хмельницком.
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