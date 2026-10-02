Загинув, рятуючи поранених побратимів: полковнику ДПСУ Роману Паламарю присвоїли звання Героя України

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" полковнику Державної прикордонної служби Роману Паламарю. Військовий загинув на Вовчанському напрямку під час евакуації поранених побратимів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ Президент України підписав 1 жовтня. Обставини загибелі військового розповіли у бригаді "Гарт", де він служив.

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Звання присвоєно Роману Паламарю за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Роман Паламар народився 5 червня 1985 року на Тернопільщині. Він закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України та з 2014 року захищав Україну від російської агресії.

У бригаді "Гарт" полковник служив комендантом прикордонної комендатури швидкого реагування.

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5 березня 2026 року на Вовчанському напрямку російський FPV-дрон атакував автомобіль з українськими військовими. Троє бійців зазнали поранень.

Паламар очолив евакуаційну групу, яка пішки вирушила на допомогу пораненим. Під час просування російські війська завдали повторного удару дроном. Унаслідок атаки полковник загинув. Йому було 40 років.

Романа Паламаря поховали у Хмельницькому.

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