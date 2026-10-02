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Новости Состояние российской экономики
2 009 21

Россия выделяет 205 миллиардов долларов на войну: готовится многолетнее противостояние, - Bloomberg

РФ выделяет 205 миллиардов долларов на войну

Россия запланировала рекордные военные расходы на следующий год в размере 17,1 триллиона рублей, что составляет более 205 миллиардов долларов и на 40 % превышает показатели текущего года.

Как сообщает Bloomberg, новый проект федерального бюджета России предусматривает сохранение расходов на армию и силовые структуры на беспрецедентном уровне вплоть до конца десятилетия - в частности, 16,6 триллиона рублей в 2028 году и 16,3 триллиона в 2029 году, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Резкое увеличение оборонного бюджета свидетельствует о готовности Кремля вести длительную войну против Украины в течение следующих лет, несмотря на растущее давление на собственную экономику.

Министерство финансов России заявило, что ключевым приоритетом остаются закупки оружия, выплаты военнослужащим, поддержка их семей и модернизация предприятий оборонного комплекса.

Читайте: Путин приказал военным РФ усилить удары по гражданским объектам Украины, - Зеленский

Автор: 

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Топ комментарии
+10
Пам'ятаю, як пропагандони зеленского у 23,24,25 роках розповідали - економіки рашистів гаплик, вони не витримають і уйло підпише капітуляцію. Де вони всі ділись.
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02.10.2026 15:16 Ответить
+8
Врятували за гроші - тобто продали все необхідне. Ну так про це і мова у опонента вище: це ж можна було передбачити і не нести дичину
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02.10.2026 15:22 Ответить
+7
Ні, вони ще як починали гатити склади з трусами вумнічали тут що це таємний гаманець пукіна і скоро каюк економіці... пройшло три місяці..вже по мосту другий раз в Києві намагалися вдарити, не рахуючи численних складів в Україні, а навіть в белгороді не кажучи вже про мацкву спокій і тиша..це примус кого взагалі?
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02.10.2026 15:28 Ответить

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