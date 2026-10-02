Россия выделяет 205 миллиардов долларов на войну: готовится многолетнее противостояние, - Bloomberg
Россия запланировала рекордные военные расходы на следующий год в размере 17,1 триллиона рублей, что составляет более 205 миллиардов долларов и на 40 % превышает показатели текущего года.
Как сообщает Bloomberg, новый проект федерального бюджета России предусматривает сохранение расходов на армию и силовые структуры на беспрецедентном уровне вплоть до конца десятилетия - в частности, 16,6 триллиона рублей в 2028 году и 16,3 триллиона в 2029 году, передает Цензор.НЕТ.
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Резкое увеличение оборонного бюджета свидетельствует о готовности Кремля вести длительную войну против Украины в течение следующих лет, несмотря на растущее давление на собственную экономику.
Министерство финансов России заявило, что ключевым приоритетом остаются закупки оружия, выплаты военнослужащим, поддержка их семей и модернизация предприятий оборонного комплекса.
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