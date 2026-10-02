Путин приказал военным РФ усилить удары по гражданским объектам Украины, - Зеленский

Данные разведки, перехваченные Украиной, свидетельствуют о том, что диктатор Путин приказал российскому военному руководству отказаться от правил ведения войны, что привело к резкому увеличению ударов по гражданским объектам.

Об этом президент Зеленский рассказал FT, передает Цензор.НЕТ.

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"Правил нет"

По словам президента, украинские спецслужбы получили информацию об отмене кремлевским диктатором ограничений, которых Москва придерживалась во время предыдущих воздушных кампаний.

"Он сказал, что теперь правил нет", — отметил Зеленский.

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По словам главы государства, Путин отдал этот приказ в сентябре, когда Россия начала усиливать воздушные удары по Киеву, атакуя школы, больницы и дата-центры.

Президент отметил, что разрушенная школа в Киеве является показательным примером того, насколько масштабными стали такие атаки.

Удары по гражданским объектам

Зеленский заявил, что в начале войны Москва в основном сосредотачивала удары по энергетическим и военным объектам, на что Украина отвечала аналогичным образом.

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Теперь, по его словам, российские беспилотники выходят за рамки атак на гражданских в Херсоне и Сумах и наносят удары по школам, телекоммуникационным узлам и центрам обработки данных.

"В понедельник один из них попал в Национальную академию наук Украины в центре Киева", — напомнили авторы материала.

Зеленский заявил, что цель атак заключается не только в уничтожении инфраструктуры, но и в том, чтобы "давить на людей" и сеять страх с помощью непрерывных бомбардировок.

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