Путин приказал военным РФ усилить удары по гражданским объектам Украины, - Зеленский
Данные разведки, перехваченные Украиной, свидетельствуют о том, что диктатор Путин приказал российскому военному руководству отказаться от правил ведения войны, что привело к резкому увеличению ударов по гражданским объектам.
Об этом президент Зеленский рассказал FT, передает Цензор.НЕТ.
"Правил нет"
По словам президента, украинские спецслужбы получили информацию об отмене кремлевским диктатором ограничений, которых Москва придерживалась во время предыдущих воздушных кампаний.
"Он сказал, что теперь правил нет", — отметил Зеленский.
По словам главы государства, Путин отдал этот приказ в сентябре, когда Россия начала усиливать воздушные удары по Киеву, атакуя школы, больницы и дата-центры.
Президент отметил, что разрушенная школа в Киеве является показательным примером того, насколько масштабными стали такие атаки.
Удары по гражданским объектам
Зеленский заявил, что в начале войны Москва в основном сосредотачивала удары по энергетическим и военным объектам, на что Украина отвечала аналогичным образом.
Теперь, по его словам, российские беспилотники выходят за рамки атак на гражданских в Херсоне и Сумах и наносят удары по школам, телекоммуникационным узлам и центрам обработки данных.
"В понедельник один из них попал в Национальную академию наук Украины в центре Киева", — напомнили авторы материала.
Зеленский заявил, что цель атак заключается не только в уничтожении инфраструктуры, но и в том, чтобы "давить на людей" и сеять страх с помощью непрерывных бомбардировок.
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