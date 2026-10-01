Украинская баллистическая ракета FP-7 впервые прошла боевое применение, — Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил о первом боевом применении украинской тактической баллистической ракеты FP-7.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Благодарю за результат. Дальше — производство. Слава Украине!" — написал Зеленский.
Справка: что известно о ракете FP-7
- FP-7 — баллистическая ракета, которую разрабатывает украинская компания Fire Point. Впервые ее макет показали на конференции в польском Жешуве, а видео запусков обнародовал главный конструктор компании Денис Штилерман.
- Ракета имеет дальность до 200 километров, массу боевой части до 150 килограммов, скорость около 4,4 Маха, высоту полета 65 километров и заявленную точность 14 метров. Максимальное время полета составляет примерно 4,2 минуты.
- По словам производителей, по аэродинамической компоновке и принципам управления FP-7 является "клоном" советской ракеты 48Н6, которую Россия использует в ЗРК С-400, однако имеет отличия в системе наведения и аппаратуре управления полетом. Корпус изготовлен из композитных материалов, что снижает массу ракеты и увеличивает дальность.
- Помимо FP-7, Fire Point разрабатывает и более крупную ракету FP-9 с дальностью до 855 километров и боевой частью весом до 800 килограммов.
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+34 Prov
показать весь комментарий01.10.2026 18:48 Ответить Ссылка
+15 Green Bill #603485
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+12 Alex Hood
показать весь комментарий01.10.2026 18:52 Ответить Ссылка
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