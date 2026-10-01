Украинская баллистическая ракета FP-7 впервые прошла боевое применение, — Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил о первом боевом применении украинской тактической баллистической ракеты FP-7.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали

"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Благодарю за результат. Дальше — производство. Слава Украине!" — написал Зеленский.

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Справка: что известно о ракете FP-7

FP-7 — баллистическая ракета, которую разрабатывает украинская компания Fire Point. Впервые ее макет показали на конференции в польском Жешуве, а видео запусков обнародовал главный конструктор компании Денис Штилерман.

Ракета имеет дальность до 200 километров, массу боевой части до 150 килограммов, скорость около 4,4 Маха, высоту полета 65 километров и заявленную точность 14 метров. Максимальное время полета составляет примерно 4,2 минуты.

По словам производителей, по аэродинамической компоновке и принципам управления FP-7 является "клоном" советской ракеты 48Н6, которую Россия использует в ЗРК С-400, однако имеет отличия в системе наведения и аппаратуре управления полетом. Корпус изготовлен из композитных материалов, что снижает массу ракеты и увеличивает дальность.

Помимо FP-7, Fire Point разрабатывает и более крупную ракету FP-9 с дальностью до 855 километров и боевой частью весом до 800 килограммов.

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