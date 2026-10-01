Українська балістична ракета FP-7 вперше пройшла бойове застосування, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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"Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі — виробництво. Слава Україні!" — написав Зеленський.

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Довідка: що відомо про ракету FP-7

FP-7 — балістична ракета, яку розробляє українська компанія Fire Point. Вперше її макет показали на конференції в польському Жешуві, а відео пусків оприлюднив головний конструктор компанії Денис Штілерман.

Ракета має дальність до 200 кілометрів, масу бойової частини до 150 кілограмів, швидкість близько 4,4 Маха, висоту польоту 65 кілометрів і заявлену точність 14 метрів. Максимальний час польоту становить приблизно 4,2 хвилини.

За словами виробників, за аеродинамічною компоновкою та принципами керування FP-7 є "клоном" радянської ракети 48Н6, яку Росія використовує у ЗРК С-400, однак має відмінності в системі наведення та апаратурі управління польотом. Корпус виготовлений із композитних матеріалів, що зменшує масу ракети та збільшує дальність.

Окрім FP-7, Fire Point розробляє й більшу ракету FP-9 із дальністю до 855 кілометрів та бойовою частиною до 800 кілограмів.

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