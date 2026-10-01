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Новини Виробництво балістичних ракет в Україні
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Українська балістична ракета FP-7 вперше пройшла бойове застосування, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі — виробництво. Слава Україні!" — написав Зеленський.

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Довідка: що відомо про ракету FP-7

  • FP-7 — балістична ракета, яку розробляє українська компанія Fire Point. Вперше її макет показали на конференції в польському Жешуві, а відео пусків оприлюднив головний конструктор компанії Денис Штілерман.
  • Ракета має дальність до 200 кілометрів, масу бойової частини до 150 кілограмів, швидкість близько 4,4 Маха, висоту польоту 65 кілометрів і заявлену точність 14 метрів. Максимальний час польоту становить приблизно 4,2 хвилини.
  • За словами виробників, за аеродинамічною компоновкою та принципами керування FP-7 є "клоном" радянської ракети 48Н6, яку Росія використовує у ЗРК С-400, однак має відмінності в системі наведення та апаратурі управління польотом. Корпус виготовлений із композитних матеріалів, що зменшує масу ракети та збільшує дальність.
  • Окрім FP-7, Fire Point розробляє й більшу ракету FP-9 із дальністю до 855 кілометрів та бойовою частиною до 800 кілограмів.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27173) ракети (4380) українська зброя (216) балістичні ракети (756)
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Топ коментарі
+47
Шоу продовжується .Велика подяка дебілам за 2019р
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01.10.2026 18:48 Відповісти
+24
От уничтожения ракетной программы Украины Янелохом по приказу }{уйла прошло 7 лет. Теперь ещё 7 лет подождём, пока это "новое чудо техники" куда-то полетит. А за это время на него ещё распилят миллиардов 7 долларов. Или 77...
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01.10.2026 18:53 Відповісти
+21
Zельоний понос з ницого рота Оманської Гниди для 73% зебілів
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01.10.2026 18:52 Відповісти

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