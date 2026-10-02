Путін наказав військовим РФ посилити удари по цивільних об’єктах України, - Зеленський

Дані розвідки, перехоплені Україною, свідчать, що диктатор Путін наказав російському військовому керівництву відмовитися від правил ведення війни, що призвело до різкого збільшення ударів по цивільних об'єктах.

Про це президент Зеленський розповів FT, передає Цензор.НЕТ.

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"Правил немає"

За словами президента, українські спецслужби отримали інформацію про скасування кремлівським диктатором обмежень, яких Москва дотримувалася під час попередніх повітряних кампаній.

"Він сказав, що тепер правил немає", - зазначив Зеленський.

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За словами глави держави, Путін віддав цей наказ у вересні, коли Росія почала посилювати повітряні удари по Києву, атакуючи школи, лікарні та дата-центри.

Президент зазначив, що зруйнована школа у Києві є показовим прикладом того, наскільки масштабними стали такі атаки.

Удари по цивільних

Зеленський заявив, що на початку війни Москва здебільшого зосереджувала удари по енергетичних і військових об'єктах, на що Україна відповідала аналогічним чином.

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Тепер, за його словами, російські безпілотники виходять за межі атак на цивільних у Херсоні та Сумах і завдають ударів по школах, телекомунікаційних вузлах та центрах обробки даних.

"У понеділок один із них влучив у Національну академію наук України в центрі Києва", - нагадали автори матеріалу.

Зеленський заявив, що мета атак полягає не лише у знищенні інфраструктури, а й у тому, щоб "тиснути на людей" та поширювати страх за допомогою безперервних бомбардувань.

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