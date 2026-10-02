РФ закладає 205 мільярдів доларів на війну: готується багаторічне протистояння, - Bloomberg

Росія запланувала рекордні військові витрати на наступний рік у розмірі 17,1 трильйона рублів, що становить понад 205 мільярдів доларів і на 40% перевищує показники поточного року.

Як повідомляє Bloomberg, новий проект федерального бюджету Росії передбачає збереження витрат на армію та силові структури на безпрецедентному рівні аж до кінця десятиліття – зокрема, 16,6 трильйона рублів у 2028 році та 16,3 трильйона у 2029 році, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Різке збільшення оборонного бюджету свідчить про готовність Кремля вести тривалу війну проти України протягом наступних років, незважаючи на зростання тиску на власну економіку.

Міністерство фінансів Росії заявило, що ключовим пріоритетом залишаються закупівлі зброї, виплати військовослужбовцям, підтримка їхніх сімей та модернізація підприємств оборонного комплексу.

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