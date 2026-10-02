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Новини Стан російської економіки
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РФ закладає 205 мільярдів доларів на війну: готується багаторічне протистояння, - Bloomberg

РФ закладає 205 мільярдів доларів на війну

Росія запланувала рекордні військові витрати на наступний рік у розмірі 17,1 трильйона рублів, що становить понад 205 мільярдів доларів і на 40% перевищує показники поточного року.

Як повідомляє Bloomberg, новий проект федерального бюджету Росії передбачає збереження витрат на армію та силові структури на безпрецедентному рівні аж до кінця десятиліття – зокрема, 16,6 трильйона рублів у 2028 році та 16,3 трильйона у 2029 році, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Різке збільшення оборонного бюджету свідчить про готовність Кремля вести тривалу війну проти України протягом наступних років, незважаючи на зростання тиску на власну економіку.

Міністерство фінансів Росії заявило, що ключовим пріоритетом залишаються закупівлі зброї, виплати військовослужбовцям, підтримка їхніх сімей та модернізація підприємств оборонного комплексу.

Читайте: Путін наказав військовим РФ посилити удари по цивільних об’єктах України, - Зеленський

Автор: 

бюджет (1718) путін володимир (13684) росія (48023) війна в Україні (9342)
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Топ коментарі
+10
Пам'ятаю, як пропагандони зеленского у 23,24,25 роках розповідали - економіки рашистів гаплик, вони не витримають і уйло підпише капітуляцію. Де вони всі ділись.
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02.10.2026 15:16 Відповісти
+8
Врятували за гроші - тобто продали все необхідне. Ну так про це і мова у опонента вище: це ж можна було передбачити і не нести дичину
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02.10.2026 15:22 Відповісти
+6
Ні, вони ще як починали гатити склади з трусами вумнічали тут що це таємний гаманець пукіна і скоро каюк економіці... пройшло три місяці..вже по мосту другий раз в Києві намагалися вдарити, не рахуючи численних складів в Україні, а навіть в белгороді не кажучи вже про мацкву спокій і тиша..це примус кого взагалі?
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02.10.2026 15:28 Відповісти

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