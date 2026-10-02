Польша готовит "предвоенный закон" с учетом опыта Украины: государство должно быть готово к самым сложным сценариям, - Косиняк-Камыш

Министерство национальной обороны Польши готовит так называемый "предвоенный закон", призванный усилить готовность страны к возможному вооруженному конфликту. В ходе его разработки польская сторона анализирует законодательные меры, которые Украина вводила в условиях полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, о подготовке законодательных изменений заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Работу над соответствующими нормами также подтвердили в польском Минобороны.

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"Речь идет об адаптации законодательства, извлечении уроков из войны в Украине", — пояснил Косиняк-Камыш.

По его словам, польское Минобороны проанализировало изменения, внесенные в украинское законодательство во время войны. Варшава не планирует напрямую копировать украинские решения, но хочет использовать накопленный Украиной опыт.

Будущий закон должен, в частности, урегулировать взаимодействие между различными органами власти и функционирование государства в условиях кризисного управления.

"Не хочу никого пугать, но обязанность правительства — быть готовым к самым сложным сценариям", — подчеркнул глава польского Минобороны.

Косиняк-Камыш объяснил необходимость подготовки, в частности, нарушениями польского воздушного пространства, полетами беспилотников вблизи границы, угрозами диверсий, подавлением сигнала GPS и повреждениями кабелей в Балтийском море.

"Когда же нам об этом говорить, как не сейчас, и когда же нам готовиться?" — заявил министр.

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Что предусматривает "предвоенный закон"

По информации Rzeczpospolita, законопроект призван усовершенствовать систему управления обороной Польши и ускорить переброску войск в случае возникновения угрозы.

В частности, рассматривается возможность заблаговременного перемещения польских и союзных войск, подготовки необходимой инфраструктуры и согласования польского Плана оборонного реагирования с системой реагирования НАТО.

Изменения также коснутся системы постоянного дежурства и управления обороной государства, планирования оборонных мероприятий в невоенной сфере, подготовки персонала, оборонных учений и соответствующих курсов.

Главная цель — восполнить правовой пробел между функционированием Польши в мирное время и формальным введением военного положения. В настоящее время проект находится на этапе внутреннего согласования в Министерстве национальной обороны, а дата его рассмотрения Сеймом пока не определена. Польское Минобороны подтверждает, что соответствующие нормы готовятся уже несколько недель.

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