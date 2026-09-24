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Новости Польша готовится к войне
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В Польше с 25 сентября начнут распространять правила действий во время воздушных атак

Польское правительство готовит инструкции для населения на случай воздушных атак

С пятницы, 25 сентября, польское правительство начнёт распространять среди населения инструкции о действиях во время воздушных атак. В них объясняется, как найти безопасное место на улице и в здании в случае воздушной угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет TVP Info.

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Польша готовит новые правила действий во время тревоги

12-страничные брошюры разместят на правительственных сайтах. Их также передадут всем органам местного самоуправления через воевод.

Инструкции будут раздавать во время мероприятий Академии защиты населения и гражданской обороны. Также их будут распространять во время национальных и региональных учений по реагированию.

Заместитель министра внутренних дел Польши Магдалена Рогуска подчеркнула, что новый документ дополняет уже существующее руководство по .

"Инструкция не является новым "Руководством по безопасности", а представляет собой его дополнение", - сообщила Рогуска.

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Что советуют делать при воздушной угрозе

МВД рекомендует ещё до возникновения опасности знать сигналы тревоги, местоположение ближайших укрытий и маршрут к ним.

Семьям советуют заранее договориться о порядке действий, месте встречи и правилах связи. Также рекомендуют подготовить эвакуационный рюкзак.

После объявления тревоги гражданам рекомендуют, если путь к укрытию безопасен и есть достаточно времени, взять рюкзак и необходимые лекарства и пройти к укрытию по лестнице. Пользоваться лифтом не рекомендуют.

Если путь к укрытию требует длительного пребывания на улице, советуют оставаться в здании с прочными и неповрежденными стенами и потолками. В таком случае рекомендуют руководствоваться правилом двух стен.

Если взрыв застал человека на открытой местности, нужно лечь на землю, желательно в углублении, и прикрыть голову. Тем, кто находится в автомобиле, рекомендуют покинуть транспортное средство и добраться до ближайшего безопасного места.

МВД Польши также призывает следовать предупреждениям Правительственного центра безопасности, официальным сообщениям и указаниям служб.

В ведомстве уже проводят учения по реагированию в отдельных регионах. В минувшую субботу они состоялись в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Следующие учения запланированы для Подляского и Варминско-Мазурского воеводств.

  • Ранее сообщалось, что Литва обсудит с Польшей планы эвакуации в случае российского нападения.

Автор: 

Польша (9888) атака (2157) воздушная тревога (936)
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