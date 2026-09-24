У Польщі з 25 вересня почнуть розповсюджувати правила дій під час повітряних атак

Від п’ятниці, 25 вересня, польський уряд почне поширювати серед населення інструкції щодо дій під час повітряних атак. У них пояснюють, як знайти безпечне місце на вулиці та в будівлі у разі повітряної загрози.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише TVP Info.

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Польща готує нові правила дій під час тривоги

12-сторінкові брошури розмістять на урядових сайтах. Їх також передадуть усім органам місцевого самоврядування через воєвод.

Інструкції роздаватимуть під час заходів Академії захисту населення та цивільної оборони. Також їх поширюватимуть під час національних і регіональних навчань із реагування.

Заступниця міністра внутрішніх справ Польщі Магдалена Рогуська наголосила, що новий документ доповнює вже наявний посібник із .

"Інструкція не є новим "Посібником з безпеки", а є його доповненням", – повідомила Рогуська.

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Що радять робити під час повітряної загрози

МВС рекомендує ще до виникнення небезпеки знати сигнали тривоги, місце розташування найближчих укриттів і маршрут до них.

Сім'ям радять заздалегідь домовитися про порядок дій, місце зустрічі та правила зв’язку. Також рекомендують підготувати евакуаційний рюкзак.

Після оголошення тривоги громадянам радять, якщо шлях до укриття безпечний і є достатньо часу, взяти рюкзак та необхідні ліки й пройти до укриття сходами. Ліфтом користуватися не рекомендують.

Якщо дорога до укриття потребує тривалого перебування на вулиці, радять залишатися в будівлі з міцними та неушкодженими стінами й стелями. У такому випадку рекомендують користуватися правилом двох стін.

Якщо вибух застав людину на відкритій місцевості, потрібно лягти на землю, бажано в заглибленні, та прикрити голову. Тим, хто перебуває в автомобілі, радять залишити транспортний засіб і дістатися найближчого безпечного місця.

МВС Польщі також закликає дотримуватися попереджень Урядового центру безпеки, офіційних повідомлень і вказівок служб.

У відомстві вже проводять навчання з реагування в окремих регіонах. Минулої суботи вони відбулися в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Наступні навчання заплановані для Підляського та Вармінсько-Мазурського воєводств.