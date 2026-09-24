Напад у польському монастирі: Навроцький вимагає рішучої реакції держави

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що напад на території бенедиктинського монастиря в Ярославі, внаслідок якого загинув священнослужитель, потребує рішучої реакції держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

Польський президент наголосив, що держава має гарантувати безпеку своїх громадян і швидко реагувати на подібні злочини.

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Навроцький закликав швидко встановити всі обставини нападу

Президент Польщі висловив співчуття близьким загиблого священнослужителя та всій спільноті абатства. Пораненим він побажав якнайшвидшого одужання.

Навроцький заявив, що відповідні служби мають швидко та ретельно встановити всі обставини трагедії.

"Сьогоднішній напад вразив нас усіх і вимагає рішучої реакції держави. Я очікую, що відповідні служби швидко й ретельно з'ясують усі обставини цієї трагедії. Завдання держави — забезпечити безпеку своїх громадян", — наголосив президент Польщі.

Він також зазначив, що держава має діяти швидко та безкомпромісно для забезпечення дотримання закону.

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У монастирі загинув один зі священиків

Напад на території бенедиктинського монастиря в Ярославі стався у четвер вранці. 31-річний громадянин України з ножем атакував п’ятьох людей.

Серед постраждалих були четверо чоловіків, зокрема троє священиків, та одна жінка. Усіх потерпілих госпіталізували. Пізніше стало відомо, що один зі священиків помер.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нападник має понести повну відповідальність відповідно до закону. Він також висловив співчуття близьким загиблого та побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.

"Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин", — заявив Зеленський.

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