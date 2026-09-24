УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
24876 відвідувачів онлайн
Новини Українці у Польщі
4 289 37

Зеленський сподівається на повну відповідальність українця за напад на монастир у Польщі

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, скоєний громадянином України.

Про це він написав у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція президента

Станом на зараз відомо про загибель священника та поранення ще кількох людей. Зеленський висловив співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажав якнайшвидшого одужання.

"Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин. Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору", — наголосив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство України засудило напад із ножем у монастирі в Польщі

Що відомо про напад

  • Напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку на території абатства сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Польщі в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За даними польської поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на кількох людей, які перебували на території монастиря. Постраждали четверо чоловіків, серед них щонайменше двоє священників, та одна жінка.
  • Один зі священників — отець Станіслав — помер від поранень, за деякими повідомленнями польських медіа, кількість загиблих священників могла зрости до двох. Стан частини постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, усіх госпіталізували.
  • За словами свідків та настоятельки монастиря, зловмисник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після відвідин групи молоді, і проник на територію. Один зі священників, за даними слідства, зазнав нападу, перебуваючи в сповідальні.
  • Нападника затримали на місці. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини, прямуючи до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон там не перетнув. Наразі невідомо, яким чином він опинився на території Ярославського повіту. У чоловіка вилучили ніж, у нього взяли кров для перевірки на алкоголь чи наркотики.
  • Місцева влада запровадила підвищені заходи безпеки в школах міста, а поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.

Також читайте: Громадянин України, який скоїв напад на монастир, буде суворо покараний, - Туск

Автор: 

Зеленський Володимир (27144) напад (1329) Польща (7882) українці (1735)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Це не українець, це російський агент, який за гроші вчинив злочин проти беззахисних людей. Злочинець не має національності!
показати весь коментар
24.09.2026 18:42 Відповісти
+10
А яким боком Зелєнскій до Польського правосуддя, щоб щось обіцяти? Найвеличніший вже загрався?
показати весь коментар
24.09.2026 18:41 Відповісти
+9
Парубія, Фаріон теж українці убили. Треба розслідувати, хто замовлення зробив. Смердить кацапським замовленням.
показати весь коментар
24.09.2026 18:48 Відповісти

Завантаження...

 
 