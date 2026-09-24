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Зеленський сподівається на повну відповідальність українця за напад на монастир у Польщі
Президент Володимир Зеленський прокоментував злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, скоєний громадянином України.
Про це він написав у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Реакція президента
Станом на зараз відомо про загибель священника та поранення ще кількох людей. Зеленський висловив співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажав якнайшвидшого одужання.
"Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин. Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору", — наголосив президент.
Що відомо про напад
- Напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку на території абатства сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Польщі в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За даними польської поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на кількох людей, які перебували на території монастиря. Постраждали четверо чоловіків, серед них щонайменше двоє священників, та одна жінка.
- Один зі священників — отець Станіслав — помер від поранень, за деякими повідомленнями польських медіа, кількість загиблих священників могла зрости до двох. Стан частини постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, усіх госпіталізували.
- За словами свідків та настоятельки монастиря, зловмисник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після відвідин групи молоді, і проник на територію. Один зі священників, за даними слідства, зазнав нападу, перебуваючи в сповідальні.
- Нападника затримали на місці. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини, прямуючи до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон там не перетнув. Наразі невідомо, яким чином він опинився на території Ярославського повіту. У чоловіка вилучили ніж, у нього взяли кров для перевірки на алкоголь чи наркотики.
- Місцева влада запровадила підвищені заходи безпеки в школах міста, а поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.
Топ коментарі
+15 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар24.09.2026 18:42 Відповісти Посилання
+10 CrossFirenko
показати весь коментар24.09.2026 18:41 Відповісти Посилання
+9 Виктор Ле #550890
показати весь коментар24.09.2026 18:48 Відповісти Посилання
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