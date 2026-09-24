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Зеленский надеется на полную ответственность украинца за нападение на монастырь в Польше
Президент Владимир Зеленский прокомментировал преступление в аббатстве сестер-бенедиктинок в польском Ярославе, совершенное гражданином Украины.
Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция президента
На данный момент известно о гибели священника и ранении еще нескольких человек. Зеленский выразил соболезнования семье и близким погибшего, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
"Виновный в этом злодеянии должен понести полную ответственность в соответствии с законом. Рассчитываем на быстрое и тщательное расследование всех обстоятельств. Больно, что люди способны на такие ужасные преступления. Правосудие должно восторжествовать", - подчеркнул президент.
Что известно о нападении
- Нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 утра на территории аббатства сестер-бенедиктинок на улице Бенедиктинской в польском городе Ярославе, Подкарпатское воеводство. По данным польской полиции, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на нескольких человек, находившихся на территории монастыря. Пострадали четверо мужчин, среди них как минимум двое священников, и одна женщина.
- Один из священников - отец Станислав - умер от полученных ранений; по некоторым сообщениям польских СМИ, количество погибших священников могло увеличиться до двух. Состояние части пострадавших врачи оценивают как тяжелое, всех госпитализировали.
- По словам свидетелей и настоятельницы монастыря, злоумышленник воспользовался моментом, когда ворота аббатства были открыты после посещения группы молодежи, и проник на территорию. Один из священников, по данным следствия, подвергся нападению, находясь в исповедальне.
- Нападающего задержали на месте. По данным прокуратуры, ночью он въехал в Польшу с территории Германии, направляясь к пункту пропуска в Корчевой, однако границу там не пересек. Пока неизвестно, каким образом он оказался на территории Ярославского воеводства. У мужчины изъяли нож, у него взяли кровь для проверки на алкоголь или наркотики.
- Местные власти ввели повышенные меры безопасности в школах города, а полиция устанавливает все обстоятельства и мотивы преступления.
Топ комментарии
+15 Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий24.09.2026 18:42 Ответить Ссылка
+10 CrossFirenko
показать весь комментарий24.09.2026 18:41 Ответить Ссылка
+9 Виктор Ле #550890
показать весь комментарий24.09.2026 18:48 Ответить Ссылка
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