Зеленский надеется на полную ответственность украинца за нападение на монастырь в Польше

Президент Владимир Зеленский прокомментировал преступление в аббатстве сестер-бенедиктинок в польском Ярославе, совершенное гражданином Украины.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция президента

На данный момент известно о гибели священника и ранении еще нескольких человек. Зеленский выразил соболезнования семье и близким погибшего, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

"Виновный в этом злодеянии должен понести полную ответственность в соответствии с законом. Рассчитываем на быстрое и тщательное расследование всех обстоятельств. Больно, что люди способны на такие ужасные преступления. Правосудие должно восторжествовать", - подчеркнул президент.

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Что известно о нападении

Нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 утра на территории аббатства сестер-бенедиктинок на улице Бенедиктинской в польском городе Ярославе, Подкарпатское воеводство. По данным польской полиции, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на нескольких человек, находившихся на территории монастыря. Пострадали четверо мужчин, среди них как минимум двое священников, и одна женщина.

Один из священников - отец Станислав - умер от полученных ранений; по некоторым сообщениям польских СМИ, количество погибших священников могло увеличиться до двух. Состояние части пострадавших врачи оценивают как тяжелое, всех госпитализировали.

По словам свидетелей и настоятельницы монастыря, злоумышленник воспользовался моментом, когда ворота аббатства были открыты после посещения группы молодежи, и проник на территорию. Один из священников, по данным следствия, подвергся нападению, находясь в исповедальне.

Нападающего задержали на месте. По данным прокуратуры, ночью он въехал в Польшу с территории Германии, направляясь к пункту пропуска в Корчевой, однако границу там не пересек. Пока неизвестно, каким образом он оказался на территории Ярославского воеводства. У мужчины изъяли нож, у него взяли кровь для проверки на алкоголь или наркотики.

Местные власти ввели повышенные меры безопасности в школах города, а полиция устанавливает все обстоятельства и мотивы преступления.

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