Гражданин Украины, совершивший нападение на монастырь, будет строго наказан, - Туск

В польском правительстве подчеркнули, что гражданин Украины, напавший с ножом на пятерых человек на территории монастыря сестер-бенедиктинок в городе Ярослав Подкарпатского воеводства, понесет суровое наказание.

Об этом в социальной сети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Суровое наказание

Так, он сообщил, что нападавший находится под стражей польской полиции. Продолжаются следственные действия. Также он подтвердил, что нападавший — гражданин Украины.

"Он будет наказан со всей строгостью польского законодательства. Я разделяю боль родных и близких жертв этого жестокого нападения", — написал Туск.

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Глава Министерства внутренних дел и администрации Марцин Кервинский также отметил, что украинца ждет суровое наказание. Он добавил, что лицам, ставшим свидетелями этого убийства, на месте происшествия оказывается психологическая помощь.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в польском городе Ярослав Подкарпатского воеводства 31-летний гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек на территории монастыря сестер-бенедиктинок. Один из пострадавших мужчин скончался, еще четверо получили ранения.