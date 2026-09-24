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Новости Украинцы в Польше
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Гражданин Украины, совершивший нападение на монастырь, будет строго наказан, - Туск

Туск о нападении на монастырь

В польском правительстве подчеркнули, что гражданин Украины, напавший с ножом на пятерых человек на территории монастыря сестер-бенедиктинок в городе Ярослав Подкарпатского воеводства, понесет суровое наказание.

Об этом в социальной сети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Суровое наказание

Так, он сообщил, что нападавший находится под стражей польской полиции. Продолжаются следственные действия. Также он подтвердил, что нападавший — гражданин Украины.

"Он будет наказан со всей строгостью польского законодательства. Я разделяю боль родных и близких жертв этого жестокого нападения", — написал Туск.

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Нападение на монастырь в Польше

Глава Министерства внутренних дел и администрации Марцин Кервинский также отметил, что украинца ждет суровое наказание. Он добавил, что лицам, ставшим свидетелями этого убийства, на месте происшествия оказывается психологическая помощь.

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Нападение на монастырь в Польше

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в польском городе Ярослав Подкарпатского воеводства 31-летний гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек на территории монастыря сестер-бенедиктинок. Один из пострадавших мужчин скончался, еще четверо получили ранения.

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нападение (2436) Польша (9888) украинцы (2997)
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Топ комментарии
+19
Цікаво коли сирійський хлопчік в трусєках ріже європейців, то зазвичай в новинах не пишуть національність. А тут пря ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ.
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24.09.2026 17:30 Ответить
+12
був би бандера сирійцемь, то писали б.....
бо ******** сирієць гвалтуючий маленьких полєк, то не так важливо, ніж упа у минулому столітті!
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24.09.2026 17:38 Ответить
+9
Чомусь мовчать про мотиви нападу... Щось там "нечисте"...
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24.09.2026 17:47 Ответить

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